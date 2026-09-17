Воронежский облсуд утвердил взыскание с дорожника 13 млн рублей за вред природе

Судебная коллегия по гражданским делам Воронежского областного суда согласилась с выводами первой инстанции и оставила без изменения решение о взыскании 12,8 млн руб. с ООО «Навастрой». Фирму уличили в причинении вреда почвам в ходе капитального ремонта автодороги Р-298 Курск — Воронеж — Р-22 «Каспий». Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона 17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В августе 2024 года в Росприроднадзор поступило обращение о свалке на территории между селом Девица и СНТ «Строитель» в Семилукском районе. Выезд на место выявил несанкционированное размещение строительного мусора и твердых коммунальных отходов на 810 кв. м. Установлено, что транспортировку грунта и вывоз отходов выполняло ООО «Навастрой» в рамках договора субподряда по капитальному ремонту дороги. Размер вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, рассчитали в соответствии с утвержденной методикой.

По данным Rusprofile, ООО «Навастрой» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 15 млн руб. Компанией в равных долях владеют Наири (гендиректор) и Верануш Нахатакян. Фирма отработала 2025 год с выручкой 2,9 млрд руб. (как и в 2024-м) и чистой прибылью 573 млн руб. (годом ранее — 396 млн).

Железнодорожный районный суд Воронежа в мае 2026 года удовлетворил требования о взыскании суммы ущерба с «Навастроя», при этом отказав по требованиям Росприроднадзора к собственникам земельного участка, на котором появилась свалка. Организация подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить решение ввиду отсутствия состава правонарушения. Тем не менее судебная коллегия не нашла оснований для освобождения фирмы от имущественной ответственности. Судебные акты вступили в законную силу.

В апреле этого года стало известно, что с ООО «Навастрой» заключили соглашение о создании инфраструктуры для индустриального парка в Левобережном районе Воронежа. Как сообщал «Ъ-Черноземье», стоимость контракта составила 1,5 млрд руб. Проектная документация по объекту должна быть готова в декабре 2026-го.

Денис Данилов