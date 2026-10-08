Не удовлетворенная извинениями Южная Корея отозвала посла с Украины
08.10.2026, 17:22
МИД Южной Кореи объявил об отзыве для консультаций своего посла на Украине Пак Ки Чхана из-за разглашения информации о передаче Южной Корее двух северокорейцев, захваченных ВСУ в плен в Курской области. Причина демарша в том, что украинские извинения Сеул не удовлетворили. В Киеве продолжают отрицать, что договоренность о сокрытии факта передачи Сеулу взятых в плен северокорейцев имела место.
Объявление об отзыве посла Южной Кореи Пак Ки Чхана из Киева стало новым витком обострения отношений между двумя союзниками. И хотя пока речи о понижении уровня дипотношений не идет (официально посол вызван для консультаций), такого рода демарш в истории отношений двух стран происходит впервые. Да и сама Южная Корея нечасто прибегает к подобным шагам. В последний раз страна делала это в 2008 году на фоне кризиса в отношениях с Японией.
«Правительство надеется, что все нерешенные вопросы между двумя странами будут урегулированы мирным путем, и продолжит консультации с украинской стороной в этом направлении»,— заявили в МИД Южной Кореи, сообщая об отзыве посла.
Конфликт между Киевом и Сеулом спровоцировало выступление украинского президента Владимира Зеленского 23 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Тогда он сообщил, что двух северокорейских военных, попавших в плен ВСУ в январе прошлого года, передали Южной Корее. В частности, потому, что законодательство этой страны определяет северокорейцев как граждан Республики Корея, а не КНДР. К тому же, как потом выяснило Reuters, пленные северокорейцы сами попросили об экстрадиции в Сеул (на родине за сдачу в плен их ждало суровое наказание — вплоть до смертной казни).
Как вскоре сообщили южнокорейские власти, договоренность о передаче граждан КНДР Сеулу должна была оставаться в тайне. Это было связано прежде всего с опасениями за жизнь членов семей военнопленных. К тому же Сеул стремился избежать эскалации и без того напряженных отношений с Пхеньяном. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён без обиняков заявил, что придать этот факт огласке, судя по всему, в Киеве решили «ради самопиара», не учитывая «состояния межкорейских отношений» и «ущерба для национальных интересов» его страны.