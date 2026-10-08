Не удовлетворенная извинениями Южная Корея отозвала посла с Украины

Конфликт между Киевом и Сеулом спровоцировало выступление украинского президента Владимира Зеленского 23 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Тогда он сообщил, что двух северокорейских военных, попавших в плен ВСУ в январе прошлого года, передали Южной Корее. В частности, потому, что законодательство этой страны определяет северокорейцев как граждан Республики Корея, а не КНДР. К тому же, как потом выяснило Reuters, пленные северокорейцы сами попросили об экстрадиции в Сеул (на родине за сдачу в плен их ждало суровое наказание — вплоть до смертной казни).