Более 600 млн рублей выделили на ремонт аварийного коллектора в Энгельсе

Сейчас коллектор готовят к переключению на новый участок протяженностью почти 500 м, на котором в этом году произошла крупная авария. Также планируется отремонтировать участок длиной 350 м. Работы начнут в 2026 году и завершат в следующем. Губернатор напомнил районным властям, что после замены коммуникаций важно привести в порядок территории, включая дворы, которые попали в зону подтопления, и проезжую часть.