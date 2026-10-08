Более 600 млн рублей выделили на ремонт аварийного коллектора в Энгельсе
08.10.2026, 17:13
На капитальный ремонт канализационного коллектора в Энгельсе выделили в общей сложности более 600 млн руб. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Сейчас коллектор готовят к переключению на новый участок протяженностью почти 500 м, на котором в этом году произошла крупная авария. Также планируется отремонтировать участок длиной 350 м. Работы начнут в 2026 году и завершат в следующем. Губернатор напомнил районным властям, что после замены коммуникаций важно привести в порядок территории, включая дворы, которые попали в зону подтопления, и проезжую часть.
Авария на коллекторе произошла в конце апреля, в муниципалитете введен режим ЧС, действующий до сих пор. Замена разрушенного участка самотечного коллектора заняла больше месяца. Во время майских праздников жителям отключали воду: сначала на сутки, затем еще на двое, а для некоторых — на трое. Власти пообещали перерасчет и материальную помощь пострадавшим от подтопления участкам.