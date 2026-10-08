В Донецке склад и грузовик МККК повреждены при ударе БПЛА
Мирошник: ВСУ атаковали склад и грузовик Красного Креста в Донецке
08.10.2026, 17:12
ВСУ в ночь на 6 октября ударили беспилотниками по территории склада Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке. Повреждения получили логистический объект и стоявший рядом грузовик организации, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Информацию подтвердили в МККК в России и Белоруссии.
На складе находились предметы гумпомощи: продовольствие, медицинские товары и стройматериалы. По словам господина Мирошника, украинская сторона знала о расположении и назначении этого объекта.
«И склад, и грузовик, как и все наши объекты и транспортные средства, были обозначены эмблемой красного креста — символом особой защиты, которую предоставляет международное гуманитарное право»,— написали в МККК. Организация напомнила обеим сторонам конфликта о том, что промаркированные объекты и техника организации «должны всегда пользоваться уважением и находиться под защитой».