В Донецке склад и грузовик МККК повреждены при ударе БПЛА

«И склад, и грузовик, как и все наши объекты и транспортные средства, были обозначены эмблемой красного креста — символом особой защиты, которую предоставляет международное гуманитарное право»,— написали в МККК. Организация напомнила обеим сторонам конфликта о том, что промаркированные объекты и техника организации «должны всегда пользоваться уважением и находиться под защитой».