Банкротство в приоритете

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил ходатайство компании «Восток Ойл» о приостановке процесса по взысканию 1,2 млрд руб. неотработанного аванса с подрядчика строительства нефтепровода на Таймыре — компании «Межрегионстрой». Просьба заморозить процесс поступила после того, как «Межрегионстрой» выдвинул встречные требования на сумму более 2 млрд руб. Впрочем, в «Восток Ойл» ходатайство объяснили тем, что исход дела о взыскании зависит от другого спора — о признании строительной компании банкротом. Юристы считают, что оспорить решение о приостановке процесса подрядчику вряд ли удастся, и советуют ему сосредоточиться на защите в деле о банкротстве.