Банкротство в приоритете
«Восток Ойл» остановил процесс о взыскании с подрядчика 1,2 млрд рублей
08.10.2026, 17:03
Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил ходатайство компании «Восток Ойл» о приостановке процесса по взысканию 1,2 млрд руб. неотработанного аванса с подрядчика строительства нефтепровода на Таймыре — компании «Межрегионстрой». Просьба заморозить процесс поступила после того, как «Межрегионстрой» выдвинул встречные требования на сумму более 2 млрд руб. Впрочем, в «Восток Ойл» ходатайство объяснили тем, что исход дела о взыскании зависит от другого спора — о признании строительной компании банкротом. Юристы считают, что оспорить решение о приостановке процесса подрядчику вряд ли удастся, и советуют ему сосредоточиться на защите в деле о банкротстве.
ООО «Восток Ойл» добилось в арбитражном суде Красноярского края приостановки дела о взыскании с подрядчика — компании «Межрегионстрой» — 1,2 млрд руб. Документ в полном объеме изготовлен 5 октября.
Истец пояснил суду, что приостановка необходима, поскольку исход спора зависит от другого дела — о банкротстве «Межрегионстроя». В настоящее время арбитражный суд Москвы рассматривает заявление о несостоятельности подрядчика, поданное ООО «ЛТ Финанс» осенью 2025 года. Позже к процессу присоединились управление ФНС по Кировской области, а также «Френда», «Березка-2» и «Термона Сибирь Сервисмонтаж».
Общий объем исков к «Межрегионстрою» по гражданским делам превышает 5,1 млрд руб. Крупнейшую претензию на 4,3 млрд руб. о взыскании задолженности заявило ООО «Синарастройкомплект» из группы «Синар». В июле текущего года в отношении компании была введена процедура наблюдения. Рассмотрение отчета временного управляющего по итогам этой стадии назначено в арбитражном суде на 18 января следующего года.
«Межрегионстрой» просил отказать в приостановке процесса, ссылаясь на принятый его встречный иск к «Восток Ойл» на сумму более 2 млрд руб. Но суд доводы подрядчика не убедили.
ООО «Восток Ойл» является оператором крупнейшего проекта «Роснефти» на севере Красноярского края, включающего 52 участка недр с запасами более 6,5 млрд тонн нефти. Спор между «Восток Ойл» и «Межрегионстроем» возник в процессе строительства 85-километрового нефтепровода «Ванкор — Сузун», контракт на который был подписан в феврале 2021 года. В марте «Восток Ойл» потребовал через суд вернуть 1,2 млрд руб. аванса из-за невыполнения подрядчиком 61,25% работ. Тогда же суд наложил арест на имущество и счета строительной компании в размере исковых требований.
По мнению главы «Юридического бюро №1» Юлии Комбаровой, у «Межрегионстроя» есть шансы оспорить приостановку дела. «Если подрядчик докажет суду, что спор о выполнении работ и освоении аванса может быть разрешен автономно, без оглядки на банкротный процесс, решение может быть пересмотрено»,— полагает эксперт. Госпожа Комбарова подчеркивает, что сам факт наличия встречного иска на 2 млрд руб. не является безусловным основанием для «заморозки», но существенно усложняет процесс. «Суду придется учитывать, что стороны являются взаимными кредиторами, а итоговый финансовый баланс между ними еще только предстоит установить»,— резюмирует юрист.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что для «Межрегионстроя» стратегически важнее сосредоточиться на защите в деле о банкротстве, а не оспаривать приостановку процесса. «Для "Восток Ойл" главный вопрос теперь заключается не в признании долга, а в реальном размере выплат. Здесь картина менее радужная. Поскольку требование о возврате аванса возникло до возбуждения дела о банкротстве, оно будет включено в реестр только в третью очередь наравне с другими кредиторами»,— отмечает он.
Определение о приостановлении рассмотрения может быть обжаловано «Межрегионстроем» в течение месяца после его вынесения, то есть до 5 ноября. Шансы на его отмену невысокие, полагает партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня.