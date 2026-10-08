Челябинский суд признал Бакальское рудоуправление банкротом
08.10.2026, 16:20
Арбитражный суд Челябинской области признал несостоятельным ООО «Бакальское рудоуправление» (Саткинский район). В отношении предприятия открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 8 апреля 2027 года. Соответствующее решение было принято на заседании 8 октября, следует из картотеки арбитражных дел.
Конкурсным управляющим должника утвержден Олег Гребенюк, участник ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Судебное заседание по результатам проведения процедуры назначено на апрель следующего года.
Финансовое состояние предприятия в последние годы характеризовалось значительной долговой нагрузкой. Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», чистый убыток БРУ составил 737,1 млн руб., а размер отрицательных чистых активов превысил отметку в 3,3 млрд руб.