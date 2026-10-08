Челябинский суд признал Бакальское рудоуправление банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал несостоятельным ООО «Бакальское рудоуправление» (Саткинский район). В отношении предприятия открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 8 апреля 2027 года. Соответствующее решение было принято на заседании 8 октября, следует из картотеки арбитражных дел.