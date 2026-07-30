Бакал наполовину пуст
Холдинг НПРО «Урал» пытается консолидировать долги рудоуправления на фоне ареста бенефициара
Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление свердловского ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК), которое требует включить задолженность в размере 2,2 млрд руб. в реестр кредиторов ООО «Бакальское рудоуправление» (БРУ). Разбирательство проходит в рамках дела о несостоятельности старейшего горнодобывающего предприятия Южного Урала, где в мае 2026 года введена процедура наблюдения. Ситуация осложняется тем, что обе компании входят в структуру научно-производственного регионального объединения «Урал» (НПРО) Владислава Шацилло, который в июле 2026 года был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве. Юристы полагают, что предъявление миллиардных претензий внутри группы является попыткой менеджмента сохранить контроль над банкротством стратегического актива, однако риск субординации этих требований остается крайне высоким.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
В рамках дела о банкротстве ООО «Бакальское рудоуправление» Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление свердловского ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Организация требует включить задолженность в размере 2,2 млрд руб. в реестр кредиторов. Для Бакала местное рудоуправление является градообразующим предприятием, однако последние шесть лет компания находится в состоянии финансового кризиса. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2025 года чистый убыток БРУ составил 737,1 млн руб., а размер отрицательных чистых активов превысил отметку в 3,3 млрд руб. При этом годовая выручка предприятия сократилась до критических 66 млн руб. при штатной численности более 500 сотрудников, что свидетельствует о фактической остановке большинства производственных процессов.
Первая попытка признать БРУ несостоятельным длилась с 2019-го по начало 2026 года. В тот период суды неоднократно прекращали производство, поскольку предприятие находило ресурсы для точечного погашения долгов перед заявителями непосредственно перед вынесением итоговых решений.
Однако в феврале 2026 года БРУ самостоятельно обратилось в суд с заявлением о банкротстве. На данный момент общий объем требований к организации приближается к 4 млрд руб. Помимо родственного ВГОКа, крупнейшим кредитором выступает межрайонная ИФНС №4 по Республике Башкортостан (1,4 млрд руб.). Еще около 304 млн руб. требует ПАО «ВТБ», а администрация Саткинского муниципального округа пытается взыскать более 100 млн руб. недоимок.
Параллельно с арбитражными спорами развивается уголовное преследование основного владельца группы НПРО «Урал» Владислава Шацилло. Его арест Ленинским районным судом Нижнего Тагила стал итогом конфликта с крупнейшими поставщиками энергоресурсов — структурами «Т Плюс» и «Россети Урал». По версии следствия, господин Шацилло может быть причастен к мошенническим схемам и умышленному уклонению от расчетов за тепло и электричество. Защита называет обвинение надуманным, однако процессуальный статус бенефициара лишает компанию возможности оперативно решать вопросы докапитализации. Ситуация усугубляется и структурой владения: 75% уставного капитала БРУ принадлежит офшору Atop International Group Limited (Британские Виргинские острова), что закрывает предприятию доступ к мерам прямой государственной поддержки.
В Челябинской области вопрос будущего БРУ вынесен на уровень оперативного штаба при министерстве промышленности региона. В январе 2026 года на встречах с трудовым коллективом чиновники и представители прокуратуры обсуждали возможность национализации предприятия. Однако эксперты указывают на отсутствие в законе о банкротстве прямого механизма изъятия актива в доход государства.
По мнению партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олега Пермякова, сценарий «Макфы» в данном случае маловероятен: изъятие долей в обществе с дырой в балансе в 3,3 млрд руб. не погасит долги перед кредиторами. Единственным реалистичным путем смены собственника видится продажа имущественного комплекса на торгах единым лотом в рамках конкурсного производства.
Серьезным оппонентом холдинга выступает ФНС. По мнению опрошенных «Ъ-Южный Урал» экспертов, налоговая служба располагает всеми данными отчетности, чтобы проверить, была ли хозяйственная деятельность между компаниями реальной. Любое новое требование в реестре размывает долю государства в конкурсной массе, поэтому ведомство будет последовательно добиваться понижения очередности «дружественного» долга.
Перспективы реанимации Бакальского рудоуправления после завершения наблюдения в августе остаются туманными, подчеркивают эксперты. Статус градообразующего предприятия дает властям рычаги для продления реабилитационных процедур, но без фундаментального решения проблемы высокой себестоимости руды и модернизации шахт, любые юридические маневры лишь затягивают финал финансового краха старейшего горного предприятия Урала. Наиболее вероятным исходом эксперты считают переход к конкурсному производству, которое позволит инвестору приобрести актив чистым от долгов и иностранного участия.
Ключевой интригой процесса остается судьба иска ВГОКа на 2,2 млрд руб. Включение такой суммы в реестр обеспечило бы холдингу НПРО «Урал» более половины голосов на собрании кредиторов, позволяя структурам господина Шацилло единолично определять кандидатуру управляющего и условия продажи имущества. Однако, как отмечает Олег Пермяков, аффилированность кредитора и должника меняет режим проверки требований.
«Если суд квалифицирует этот долг как компенсационное финансирование — попытку собственника оформить помощь как возвратный заем, чтобы переложить риски на независимых кредиторов,— требование будет субординировано. В этом случае долг перед ВГОКом не даст права голоса на собрании. Трактовку ситуации осложняет и то, что сам свердловский комбинат находится в наблюдении, и его кредиторы объективно заинтересованы во взыскании этой дебиторской задолженности»,— поясняет эксперт.