Нобель оценил игривый эрос

В нашем издательстве Карсон была довольно успешным проектом и с точки зрения продаж, и с точки зрения медийного охвата. То есть своего читателя она нашла и без Нобелевской премии. В ближайшее время мы точно подготовим еще одно издание «Горько-сладкого Эроса». Ну, просто в силу того, что первая у нас уже почти закончилась».