Нобель оценил игривый эрос
Кто получил Нобелевскую премию по литературе
08.10.2026, 15:59
Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница, поэтесса Энн Карсон. Как отметила Шведская академия: «за смелое и новаторское творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы».
В России Карсон известна по лирико-философскому эссе «Горько-сладкий Эрос». Книга вошла в сотню лучших научно-популярных произведений всех времен, по версии журнала Modern Library. Автор исследует феномены любви, лирики, эротики и философии в древнегреческой литературе, рассказал шеф-редактор издательского проекта «Лед» Павел Костюк:
«Мы уже давно следили за котировками букмекеров. Карсон периодически появляется в списке наиболее вероятных лауреатов премии, и вот наконец-то ее нашла заслуженная награда. По опубликованной в России книге «Горько-сладкий Эрос» можно создать представление о том, что делает Карсон. Она берет сугубо филологическую, научную тему, которая, казалось бы, может быть интересна только профильным филологам, и благодаря приемам языка и авторской оптике получается книга, в которую погружаются люди, далекие от серьезных исследований.
В нашем издательстве Карсон была довольно успешным проектом и с точки зрения продаж, и с точки зрения медийного охвата. То есть своего читателя она нашла и без Нобелевской премии. В ближайшее время мы точно подготовим еще одно издание «Горько-сладкого Эроса». Ну, просто в силу того, что первая у нас уже почти закончилась».
В 2025 году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Награду присудили «за его захватывающие и визионерские сочинения, которые посреди апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства». В 2026 году Нобелевская премия отмечает 125-летие. В честь юбилея увеличен размер денежной части награды на 1 млн шведских крон. Теперь победитель получит 12 млн крон (это около $1,2 млн).