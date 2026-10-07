Нобель в Зазеркалье

«Многие молекулы вроде бы абсолютно одинаковые, но существуют в двух зеркальных вариантах, то есть как правая и левая рука. Это важно, потому что молекулы, из которых состоим мы с вами, тоже хиральные. Это и аминокислоты, из которых состоят белки, и нуклеиновые кислоты. При этом в нашем организме есть только одна из зеркальных форм. Почему так, никто не знал. Если проводить химическую реакцию, которая синтезирует молекулу с хиральным центром, из-за которого она может существовать в двух вариантах, почти всегда получится половина одной формы, половина другой. Но биологические свойства у них могут быть кардинально разными. Характерный пример, очень известный, вещество талидомид. Его левую форму предложили как лекарство для успокоения беременных женщин, и она прошла все фазы испытаний.