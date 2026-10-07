Нобель в Зазеркалье
За что вручили Нобелевскую премию по химии
07.10.2026, 14:54
Нобелевскую премию по химии присудили за исследования асимметрических химических реакций. Они позволяют разгадать тайну так называемых зеркальных молекул. Лауреатами этого года стали французский ученый Анри Каган и японский ученый Кэнсо Соаи. Их открытие сыграло решающую роль для химиков, которые работают над синтезом лекарств, отметили в Нобелевском комитете.
Молекулы нередко существуют в двух зеркальных вариантах. Это ключевое понятие в органической химии, рассказал “Ъ FM” научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости» Алексей Паевский:
«Многие молекулы вроде бы абсолютно одинаковые, но существуют в двух зеркальных вариантах, то есть как правая и левая рука. Это важно, потому что молекулы, из которых состоим мы с вами, тоже хиральные. Это и аминокислоты, из которых состоят белки, и нуклеиновые кислоты. При этом в нашем организме есть только одна из зеркальных форм. Почему так, никто не знал. Если проводить химическую реакцию, которая синтезирует молекулу с хиральным центром, из-за которого она может существовать в двух вариантах, почти всегда получится половина одной формы, половина другой. Но биологические свойства у них могут быть кардинально разными. Характерный пример, очень известный, вещество талидомид. Его левую форму предложили как лекарство для успокоения беременных женщин, и она прошла все фазы испытаний.
Но никто не знал, что при производстве или при хранении левая форма может превращаться в правую, а та вызывает уродство плода.
Француз Анри Каган разбирался с каталитическими реакциями. Чтобы сделать одной формы больше, чем другой, всегда нужен катализ. Второй лауреат, Кэнсо, сделал потрясающую вещь. Он подобрал такой катализатор, который, когда одного вещества случайно образуется чуть больше, этот избыток сам разгоняет реакцию. Повторяя ее несколько раз, получаешь из двух абсолютно незеркальных веществ только одну форму, при этом с очень большим выходом, больше 99% одной формы вещества. На практике на этом стоит вся фармакология. И это почти всегда хиральные вещества. Поэтому современная медицина как раз опирается на работу этих двух нобелевских лауреатов».
Лауреатам вручают медаль, диплом и денежную награду в $1,2 млн. Каган и Соаи разделят эту сумму между собой. Следующим объявят обладателя Нобелевки по литературе, это произойдет завтра. В пятницу назовут лауреата премии мира, а в понедельник — победителей по экономике.