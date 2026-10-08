Глава МИД Эстонии пригрозил «за несколько часов» перекрыть Балтику для России
Цахкна: НАТО может за несколько часов заблокировать Финский залив для России
08.10.2026, 15:40
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что НАТО способно за несколько часов перекрыть России выход в Балтийское море. По его словам, такая блокада отрезала бы морской путь в Калининград и заперла российский Балтийский флот в районе Санкт-Петербурга.
«Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тыс. опытных боевых военнослужащих»,— рассказал господин Цахкна в интервью The Times. При этом такой сценарий, уточнил он, может рассматриваться только в случае военного конфликта.
Президент России Владимир Путин ранее говорил, что в случае внешней угрозы Калининградской области страна будет рассматривать использование всех видов вооружения.