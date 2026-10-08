Глава МИД Эстонии пригрозил «за несколько часов» перекрыть Балтику для России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что НАТО способно за несколько часов перекрыть России выход в Балтийское море. По его словам, такая блокада отрезала бы морской путь в Калининград и заперла российский Балтийский флот в районе Санкт-Петербурга.