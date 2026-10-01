Путин допустил применение всего военного арсенала в случае нападения на Россию
Президент России Владимир Путин допустил применение всех имеющихся видов вооружений, если дойдет до прямого нападения на Калининградскую область или другой регион. Об этом он сказал на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию,— в данном случае имеется в виду Калининград и другие какие-то территории, может быть,— конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно»,— сказал Владимир Путин.
В рамках уточнений российской ядерной доктрины, объявленных в 2024 году, применение ядерного оружия допускается при агрессии обычными средствами, создающей критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности России и Белоруссии. В документе 2020 года условием называлась угроза самому существованию государства, поэтому новая формулировка описывает более широкий набор обстоятельств для такого решения.
Отдельное место Калининградской области в подобных предупреждениях связано со сценарием ее воздушной и морской блокады. 30 сентября 2026 года российское посольство в Ирландии заявило о поступавшей информации о подготовке НАТО к такой блокаде, оценило риск вооруженного столкновения как высокий и допустило превентивные удары по центрам принятия решений стран альянса уже на ранней стадии конфликта.