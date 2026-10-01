Путин допустил применение всего военного арсенала в случае нападения на Россию

Президент России Владимир Путин допустил применение всех имеющихся видов вооружений, если дойдет до прямого нападения на Калининградскую область или другой регион. Об этом он сказал на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию,— в данном случае имеется в виду Калининград и другие какие-то территории, может быть,— конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно»,— сказал Владимир Путин.