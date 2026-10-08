Саратовца обвиняют в передаче данных украинской разведке
08.10.2026, 15:27
На 26-летнего уроженца Саратовской области завели уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Мужчину обвиняют в передаче сведений украинской разведке, сообщили в пресс-службе УФСБ по Пензенской области.
«УФСБ России по Пензенской области выявлена и пресечена противоправная деятельность уроженца Саратовской области 2000 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена), — сообщили в силовом ведомстве. По оперативным данным, фигурант установил контакт с представителем ГУР МО Украины в Telegram.
Мужчина передал представителю разведуправления сведения, которые могли быть использованы противником против ВС РФ в «условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием Российской Федерации».