С Лиды Мониавы сняли электронный браслет
08.10.2026, 15:27
С основательницы фонда «Дом с маяком» Лиды Мониавы сняли электронный браслет, который она носила по решению суда на время домашнего ареста. Об этом сама госпожа Мониава сообщила в Telegram-канале.
«Постановления (об отмене уголовного преследования.— “Ъ”) у нас пока на руках нет, но оно есть во ФСИН. (Сотрудники ФСИН.— “Ъ”) забрали всю аппаратуру (браслет.— “Ъ”), ограничения сняли»,— уточнил господин Бирюков «Интерфаксу». Госпожа Мониава рассказала, что остается в управляющих органах «Дома с маяком»: и как учредитель, и в правлении, и как директор фонда. Она поблагодарила защиту и всех, кто поддерживал ее во время ареста.
«Я очень хочу, чтобы все эти неконституционные статьи уголовного кодекса скорее отменили. Чтобы освободили из тюрем тысячи невинно заключенных людей. Больше всего на свете я хочу, чтобы войну закончили как можно скорее. Чтобы люди перестали умирать от ракет и дронов»,— написала Лида Мониава в Telegram-канале.
Лиду Мониаву задержали 2 сентября по подозрению в распространении ложной информации о действиях российских военнослужащих против мирных жителей Украины. Обвинение было связано с постом от февраля 2023 года. На первом заседании по делу ей назначили запрет определенных действий. 6 октября адвокат основательницы хосписа Михаил Бирюков сообщил «Ъ», что уголовное дело прекратили из-за отсутствия состава преступления.