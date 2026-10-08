С Лиды Мониавы сняли электронный браслет

«Я очень хочу, чтобы все эти неконституционные статьи уголовного кодекса скорее отменили. Чтобы освободили из тюрем тысячи невинно заключенных людей. Больше всего на свете я хочу, чтобы войну закончили как можно скорее. Чтобы люди перестали умирать от ракет и дронов»,— написала Лида Мониава в Telegram-канале.