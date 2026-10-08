Жителя Перми обвинили в незаконном использовании документов для создания юридических лиц
08.10.2026, 15:19
Прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело в отношении жителя Перми, обвиняющегося в незаконном использовании документов для образования юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Как установило следствие, в 2024 году обвиняемый, не имея намерения фактически управлять компаниями, предоставил свой паспорт гражданина РФ для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о себе в качестве руководителя и учредителя трех юридических лиц.
Уголовное дело рассмотрит Свердловский суд Перми.