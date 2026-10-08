Жителя Перми обвинили в незаконном использовании документов для создания юридических лиц

Как установило следствие, в 2024 году обвиняемый, не имея намерения фактически управлять компаниями, предоставил свой паспорт гражданина РФ для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о себе в качестве руководителя и учредителя трех юридических лиц.