Главой Каменского района Воронежской области избран 66-летний Анатолий Кателкин
08.10.2026, 15:24
Анатолий Кателкин избран главой Каменского района Воронежской области. На заседании Совета народных депутатов его кандидатура, представленная губернатором Александром Гусевым, была поддержана единогласно. Об этом сообщили в региональном министерстве внутренней политики.
В ведомстве также пояснили, что ранее господин Кателкин возглавлял администрацию Каменского района. В соответствии с действующим законодательством эта должность была упразднена. Срок полномочий Анатолия Кателкина в новом статусе составит пять лет.
Анатолий Кателкин родился в селе Прилепы Острогожского района Воронежской области 8 октября 1960 года. Окончил местный техникум по специальности «ветеринарный фельдшер», а затем, после службы в армии, — Харьковский инженерно-строительный институт (1989 год). С марта 2010-го по июнь 2015-го являлся главой Каменского городского поселения. С июля 2015-го возглавлял Центр занятости Каменского района. Анатолий Котелкин возглавил администрацию района в 2016 году, сменив на этом посту Андрея Рогозина, который оставил должность в связи с истечением срока контракта.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Совет народных депутатов избрал главой Бобровского района Воронежской области 63-летнего Анатолия Балбекова. Господин Балбеков руководит районом с 1995 года.