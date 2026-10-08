Главой Каменского района Воронежской области избран 66-летний Анатолий Кателкин

Анатолий Кателкин родился в селе Прилепы Острогожского района Воронежской области 8 октября 1960 года. Окончил местный техникум по специальности «ветеринарный фельдшер», а затем, после службы в армии, — Харьковский инженерно-строительный институт (1989 год). С марта 2010-го по июнь 2015-го являлся главой Каменского городского поселения. С июля 2015-го возглавлял Центр занятости Каменского района. Анатолий Котелкин возглавил администрацию района в 2016 году, сменив на этом посту Андрея Рогозина, который оставил должность в связи с истечением срока контракта.