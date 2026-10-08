В Черноземье 10 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +16°C
09.10.2026, 00:00
В субботу, 10 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +7°C до +16°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +12°C, днем поднимется до +16°C, вечером снова опустится до +12°C, а ночью будет +7°C. Ветер до 4 м/с.
В Воронеже утром будет +13°C, днем воздух прогреется до +15°C, вечером ожидается +12°C, а ночью температура опустится до +8°C. Ветер до 5 м/с.
В Курске утром ожидается +9°C, днем будет до +14°C, вечером — +11°C, а ночью температура опустится до +8°C. Ветер до 5 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +12°C, днем поднимется до +14°C, вечером будет +11°C, а ночью столбик термометра покажет +7°C. Ветер до 6 м/с.
В Орле утром ожидается +8°C, днем — +13°C, вечером столбик термометра покажет до +10°C, а ночью — +9°C. Ветер до 6 м/с.
В Тамбове утром будет +14°C, днем — +15°C, вечером — +11°C, а ночью столбик термометра опустится до +7°C. Ветер до 6 м/с.