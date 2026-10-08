Сирены сработают в Екатеринбурге 9 октября
08.10.2026, 15:03
В Екатеринбурге 9 октября пройдет плановая проверка систем оповещения населения. С 10:40 до 10:43 по местному времени в городе включат электросирены, сообщили в городской администрации.
Во время проверки эфир обязательных общедоступных теле- и радиоканалов заменят информационными сообщениями.
Жителей просят сохранять спокойствие. Услышав сирену, необходимо включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать информационное сообщение.
Напомним, Екатеринбург участвует во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, которая проходит с 7 по 9 октября. В рамках тренировки будет проверена готовность органов управления и сил гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также к выполнению мероприятий по гражданской обороне.