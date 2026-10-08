Сирены сработают в Екатеринбурге 9 октября

Напомним, Екатеринбург участвует во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, которая проходит с 7 по 9 октября. В рамках тренировки будет проверена готовность органов управления и сил гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также к выполнению мероприятий по гражданской обороне.