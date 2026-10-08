Гарнизонный Дом офицеров в Саратове планируют восстановить до октября 2027 года
08.10.2026, 14:42
В Саратове планируют восстановить гарнизонный Дом офицеров высшего артиллерийского командного училища. Объект в ходе рабочей поездки посетил спикер ГД РФ Вячеслав Володин, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».
Председатель Госдумы осмотрел Дом офицеров, который в настоящее время закрыт из-за аварийного состояния. По словам специалистов, здание подлежит восстановлению. «Принято решение о спасении объекта. Вячеслав Володин отметил, что со своей стороны будет искать средства. Восстановить здание планируется до октября 2027 года», — говорится в сообщении.
Господин Володин заявил, что гарнизонный Дом офицеров должен быть достойным, для того чтобы и принимать здесь офицеров, и проводить собрания, и собирать курсантов. Ранее при поддержке спикера ГД на территории артиллерийского училища были установлены уличные тренажеры, реконструирован крытый бассейн, построен стадион и крытый ФОК.
В 2024 году в Саратове после воссоздания открылось Высшее артиллерийское командное училище. Инициатором реконструкции выступил Вячеслав Володин. Училище разместилось в Кировском районе — там же, где оно находилось и прежде: на базе бывшего артиллерийского училища в районе СХИ (Сельскохозяйственный институт — жилой микрорайон Саратова).