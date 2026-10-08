Гарнизонный Дом офицеров в Саратове планируют восстановить до октября 2027 года

Господин Володин заявил, что гарнизонный Дом офицеров должен быть достойным, для того чтобы и принимать здесь офицеров, и проводить собрания, и собирать курсантов. Ранее при поддержке спикера ГД на территории артиллерийского училища были установлены уличные тренажеры, реконструирован крытый бассейн, построен стадион и крытый ФОК.