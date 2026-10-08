17-летний волгоградец обеспечивал связь для мошенников и попал под следствие
08.10.2026, 14:20
В Волгоградской области фигурантом уголовного дела стал 17-летний подросток. Молодого человека обвиняют в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ) и мошенничестве по предварительному сговору (ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
По оперативным данным, обвиняемый в мессенджере вступил в сговор с мошенниками. Несовершеннолетнему поручили обеспечить техническую работу преступной схемы за вознаграждение. У себя дома фигурант установил сим-бокс и купил сим-карты для телефонных звонков. С другими участниками ОПГ подросток общался по переписке. В их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следователи установили, что с мая по июнь 2026 года с помощью терминала пропуска трафика было совершено два дистанционных мошенничества на общую сумму 355 тыс. руб. Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ и МВД России. В настоящее время следствие устанавливает причастность фигуранта к другим эпизодам преступлений.