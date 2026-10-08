17-летний волгоградец обеспечивал связь для мошенников и попал под следствие

По оперативным данным, обвиняемый в мессенджере вступил в сговор с мошенниками. Несовершеннолетнему поручили обеспечить техническую работу преступной схемы за вознаграждение. У себя дома фигурант установил сим-бокс и купил сим-карты для телефонных звонков. С другими участниками ОПГ подросток общался по переписке. В их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.