Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон

Энн Карсон родилась в 1950 году в Торонто. Она автор поэзии, романов в стихах, эссе и переводов с древнегреческого. Преподаватель классических языков и словесности в университетах Канады и США. Переводчик Симонида, Сапфо, Эсхила, Софокла, Еврипида, Катулла. Лауреат премий Пушкарта, Гриффина и Элиота, почетный доктор словесности Сент-Эндрюсского университета. В августе 2024 года Энн Карсон сообщила, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона.