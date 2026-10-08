Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон
08.10.2026, 14:08
Нобелевский комитет в Стокгольме присудил премию 2026 года по литературе канадской писательнице Энн Карсон. Ее отметили «за смелое творчество, создавшее в игровом диалоге с классической традицией новые формы современной литературы».
В прошлом году премия досталась венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи «за его захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства».
Энн Карсон родилась в 1950 году в Торонто. Она автор поэзии, романов в стихах, эссе и переводов с древнегреческого. Преподаватель классических языков и словесности в университетах Канады и США. Переводчик Симонида, Сапфо, Эсхила, Софокла, Еврипида, Катулла. Лауреат премий Пушкарта, Гриффина и Элиота, почетный доктор словесности Сент-Эндрюсского университета. В августе 2024 года Энн Карсон сообщила, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона.