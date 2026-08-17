Три года — тоже срок

К борьбе против действующего президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино присоединилась правозащитная организация FairSquare. Она обратилась в одно из подразделений спортивной структуры и требует признать, что утративший доверие значительной части футбольного мира функционер не имеет права переизбираться. В настоящее время потолок для главы FIFA — три четырехлетних срока в должности. Господин Инфантино пришел к власти в 2016 году и де-факто завершает третий срок. Однако разрешение баллотироваться вновь он получил загодя: его первый — неполный — срок было решено не учитывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанни Инфантино

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Джанни Инфантино

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Правозащитная организация FairSquare направила письмо в комитет FIFA по управлению, аудиту и соблюдению нормативных требований. Как сообщает портал The Athletic, она просит пересмотреть трактовку правила, ограничивающего длительность пребывания одного человека во главе спортивной структуры. Связано ее обращение с тем, что должность президента FIFA может и намеревается сохранить Джанни Инфантино. Оказавшийся этим летом под шквалом критики швейцарец давно объявил о том, что в марте 2027 года будет вновь баллотироваться на пост. В случае победы на очередных выборах он начнет свой де-факто четвертый срок.

Джанни Инфантино занял пост президента FIFA в 2016 году после коррупционного скандала, вынудившего покинуть эту должность Йозефа Блаттера. С тех пор он дважды — в 2019-м и 2023-м — успешно переизбирался. Право выставить свою кандидатуру на выборы еще раз обусловлено как раз решением комитета FIFA по управлению, аудиту и соблюдению нормативных требований. Он постановил, что первый срок господина Инфантино, продолжавшийся около 39 месяцев, то есть более трех лет, учитывать не стоит. Такое толкование устава позже поддержал Совет FIFA.

Обращение FairSquare, вне всяких сомнений, неразрывно связано с глобальным футбольным кризисом, вызванным серией скандалов, в центре которых раз за разом оказывался Джанни Инфантино.

Он углубился в конце июля, после того как стало известно о планах главы FIFA «продать чемпионаты мира» коммерческой структуре — Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер, брат Джареда Кушнера. Последний приходится зятем Дональду Трампу, которого господин Инфантино называл «очень близким другом». FIFA позже отказалась от планов, но футбольный мир к тому моменту уже был расколот.

Об утрате доверия к президентству Джанни Инфантино заявили Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF). Поддержку руководителю FIFA выразила Африканская конфедерация футбола (CAF) в полном составе и некоторые члены других региональных организаций (подробнее см. “Ъ” от 7 августа).

В FairSquare обращают внимание на то, что «в Уставе FIFA и Управленческом регламенте FIFA не содержится положений, позволяющих исключить президентский срок из-за того, что он не длился максимальный четырехлетний период».

Напротив, правовые акты гласят, что «никто не может занимать пост президента более трех сроков». «Буква правила ясна и не предусматривает никаких исключений, основанных на полноте срока полномочий или на типе конгресса (очередной или внеочередной), на котором состоялись выборы»,— подчеркивают в FairSquare. Помимо этого, авторы обращения полагают, что «интерпретация, игнорирующая первые три года пребывания в должности, противоречит духу и назначению правила».

Аналогичное правило трактует и UEFA — главный оппонент президента FIFA. Президент союза Александр Чеферин тоже пришел к власти в 2016 году при схожих обстоятельствах — сменив Мишеля Платини, другого фигуранта коррупционного скандала. С тех пор он, как и Джанни Инфантино, непрерывно занимает должность. Правда, есть и одно важное различие: господин Чеферин не намерен пользоваться лазейкой, предоставляющей ему право оставаться на посту до 2031 года.

Обеспокоенность FairSquare, впрочем, связана не только с пониманием FIFA положений собственных правовых актов. Правозащитники выражают опасения, что Джанни Инфантино, уже «многократно злоупотреблявший своими полномочиями», может сделать это вновь — назначить досрочные выборы до истечения третьего срока во главе FIFA и впоследствии «остаться у власти на неопределенный период времени». Особенно вероятным такой сценарий, по мнению авторов письма, делает покорность Совета FIFA, «неспособность органа привлечь господина Инфантино к ответственности».

Очередные выборы президента FIFA назначены на март 2027 года. Регистрация кандидатов открыта до 18 ноября. Пока что Джанни Инфантино является единственным претендентом.

Ранее FairSquare уже вступала в конфронтацию с Джанни Инфантино. Летом правозащитники обратились в Международный олимпийский комитет с жалобой на то, что функционер последовательно нарушал закрепленный в уставе FIFA принцип политической нейтральности. Речь шла о целом ряде эпизодов. В их числе посещение инаугурации Дональда Трампа и использование лозунгов предвыборной кампании последнего, призывы к присуждению президенту США Нобелевской премии мира, вручение главе Белого дома только что учрежденной «Премии мира» FIFA, посещение заседания «Совета мира», созванного господином Трампом и отмена «по звонку» американского президента дисквалификации футболиста сборной США Фоларина Балогана во время чемпионата мира.

Роман Левищев