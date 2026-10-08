Двух ижевчан оставили в СИЗО по делу о похищении подростков и вымогательстве

После этого фигуранты отпустили подростков. Через сутки злоумышленников задержали. У них изъяли газовые баллончики, сигнальный и пневматический пистолеты, а также металлическую дубинку. 12 августа Устиновский райсуд Ижевска отправил задержанных в СИЗО. Обвиняемые частично признали вину. По статье о похищении (ст. 126 УК) предусмотрено до 12 лет лишения свободы.