Двух ижевчан оставили в СИЗО по делу о похищении подростков и вымогательстве
Среди изъятого — сигнальный и пневматический пистолеты и газовые баллончики
08.10.2026, 13:59
Индустриальный райсуд Ижевска на два месяца продлил срок ареста 23-летнему и 24-летнему жителям Ижевска, обвиняемым в похищении двух подростков и вымогательстве (ст. 126, ст. 163 УК). Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.
Напомним, следствие считает, что обвиняемые, сговорившись, вечером 9 августа в Ижевске напали на двух 17-летних подростков. Они угрожали им предметом, похожим на пистолет. После нападения фигуранты похитили несовершеннолетних на своем автомобиле и вывезли за город. Они хотели получить от них 300 тыс. руб. У пострадавших таких средств не было. Тогда обвиняемые «добились получения необходимых сведений» о человеке, который якобы располагает крупными сбережениями.
После этого фигуранты отпустили подростков. Через сутки злоумышленников задержали. У них изъяли газовые баллончики, сигнальный и пневматический пистолеты, а также металлическую дубинку. 12 августа Устиновский райсуд Ижевска отправил задержанных в СИЗО. Обвиняемые частично признали вину. По статье о похищении (ст. 126 УК) предусмотрено до 12 лет лишения свободы.