Двух жителей Ижевска отправили в СИЗО за похищение подростков и вымогательство

Устиновский райсуд Ижевска избрал меру пресечения двум ижевчанам 23 и 24 лет, обвиняемым в похищении подростков и вымогательстве (ст. 126, ст. 163 УК). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

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Как считает следствие, обвиняемые, сговорившись, вечером в Ижевске напали на двух подростков. Они угрожали им предметом, похожим на пистолет. После нападения фигуранты похитили несовершеннолетних на своем автомобиле и вывезли за город. Они хотели получить от них 300 тыс. руб. У пострадавших таких средств не было. Тогда обвиняемые «добились получения необходимых сведений» о человеке, который якобы располагает крупными сбережениями.

После этого фигуранты отпустили подростков. Через сутки их задержали. По статье о похищении предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Обвиняемые частично признали вину. В судебном заседании защитники просили не изолировать подсудимых от общества. Суд отправил их под стражу на два месяца.