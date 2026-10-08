Новый подход и работа со стоком

«Сегодня рынок переживает период осмысления после скоростного ралли предыдущих лет, которые я бы назвал эпохой нулевых авансов. Стратегия агрессивного роста, когда лизинговые компании пытались всеми способами нарастить портфель без оглядки на долгосрочный результат, зашла в тупик, как только изменились внешние обстоятельства. Главная причина — трудности с прогнозированием остаточной стоимости в условиях нестабильного вторичного рынка. И потому сегодня критически важно перестроить мышление, изменить подход и научиться работать с остаточной стоимостью максимально эффективно как для нас, так и для наших клиентов»,— заявил Антон Сапожков, первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг».