Новый подход и работа со стоком
«Балтийский лизинг» на форуме «CarX 2026» агентства «Автостат»
08.10.2026, 15:01
Компания «Балтийский лизинг» стала одним из ключевых участников ежегодного форума автомобильного бизнеса «CarX 2026», который состоялся в Москве 6 октября. В рамках деловой программы обсудили ситуацию в сегменте легкового пассажирского и коммерческого транспорта, динамику цен на рынке топлива и смазочных материалов, а также доступность запчастей и сервисного обслуживания. Организатором встречи по традиции выступило аналитическое агентство «Автостат».
В 2026 году рост спроса во всех сегментах транспорта и техники смещается на вторичный рынок, и лизинговые компании становятся его главными операторами. Об этом заявил первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков, выступая на отраслевой дискуссии. На фоне масштабной трансформации отрасли бизнесу нужен не просто финансовый инструмент, а полноценная экосистема управления активами: от оценки остаточной стоимости до предпродажной подготовки и сервисного обслуживания. За несколько лет «Балтийскому лизингу» удалось создать именно такую модель работы со стоками.
«Сегодня рынок переживает период осмысления после скоростного ралли предыдущих лет, которые я бы назвал эпохой нулевых авансов. Стратегия агрессивного роста, когда лизинговые компании пытались всеми способами нарастить портфель без оглядки на долгосрочный результат, зашла в тупик, как только изменились внешние обстоятельства. Главная причина — трудности с прогнозированием остаточной стоимости в условиях нестабильного вторичного рынка. И потому сегодня критически важно перестроить мышление, изменить подход и научиться работать с остаточной стоимостью максимально эффективно как для нас, так и для наших клиентов»,— заявил Антон Сапожков, первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг».
Продолжая работу со стоком, «Балтийский лизинг» фиксирует уверенный рост оборачиваемости вторичных активов, отмечая яркую динамику первой половины 2026 года. Реальный объем продаж техники вырос кратно, а значит, стратегия по работе со стоком доказывает свою эффективность. Процедуры изъятия и реализации имущества проводятся в максимально короткие сроки, что позволяет создать на вторичном рынке новый центр генерации прибыли. Изменились подходы к оценке и переоценке, а процессы стали более технологичными, что позволило оперативно корректировать цены в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Ключевое отличие 2026 года заключается в том, что лизинговые компании перестали ждать, пока техника «дозреет» до продажи, и внедрили механизм быстрого вывода имущества в реализацию. Общий объем разгрузки складов за год увеличился на 415%, а рост продаж стоков превысил 100% в годовом исчислении. В «Балтийском лизинге» отмечают, что сток «молодеет» и даже самые проблемные позиции все быстрее находят своего покупателя благодаря широкой партнерской сети и гибкой работе с потребностями клиентов.
ООО «Балтийский лизинг»