В Max запустили бот для консультаций свердловчан по вопросам госуслуг в ЗАГС
08.10.2026, 13:49
Управление ЗАГС Свердловской области запустило в мессенджере Max ИИ-помощника «Катюшу» для консультаций жителей по вопросам получения государственных услуг, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Бот сможет отвечать типовые вопросы о регистрации рождения, заключении и расторжении брака, установлении отцовства, смене имени, а также порядке выдачи справок и других документов органами ЗАГС.
Ассистент позволит оперативно решать вопросы граждан и снизит нагрузку на сотрудников ЗАГСа. Техническая база решения построена на нейросети GigaChat. В систему загружено свыше 500 пар «вопрос — ответ», сформированных на основе обращений жителей, нормативных актов и рекомендаций Минюста России. Алгоритм должен понимать запросы, написанные в свободной форме, и подбирать точные ответы из накопленной базы знаний.
Инициатива направлена на развитие клиентоцентричного подхода в работе органов власти и повышение удобства взаимодействия граждан с государством.