В Max запустили бот для консультаций свердловчан по вопросам госуслуг в ЗАГС

Управление ЗАГС Свердловской области запустило в мессенджере Max ИИ-помощника «Катюшу» для консультаций жителей по вопросам получения государственных услуг, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Бот сможет отвечать типовые вопросы о регистрации рождения, заключении и расторжении брака, установлении отцовства, смене имени, а также порядке выдачи справок и других документов органами ЗАГС.