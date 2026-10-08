В Краснодаре осудили сотрудников протезного предприятия за мошенничество на 3,4 млн

Прикубанский районный суд Краснодара признал Александра Ларина, Викторию Кочинян, Марину Днестрян, Юлию Титову и Лидию Ларшину виновными в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.