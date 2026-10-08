В Краснодаре осудили сотрудников протезного предприятия за мошенничество на 3,4 млн
08.10.2026, 13:45
Прикубанский районный суд Краснодара признал Александра Ларина, Викторию Кочинян, Марину Днестрян, Юлию Титову и Лидию Ларшину виновными в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Установлено, что Александр Ларин, занимая должность управляющего Краснодарского филиала ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России, разработал схему хищения средств, полагающихся инвалидам при самостоятельном приобретении протезов. К реализации плана он привлек своих сотрудниц и директора ООО «Орто-Сервис» Лидию Ларшину.
Как сообщал «Ъ-Кубань», подсудимые создавали фиктивный документооборот между предприятием и ООО «Орто-Сервис», необоснованно завышая стоимость протезно-ортопедических изделий. Недостоверные сведения о стоимости самостоятельно приобретенных инвалидами изделий они предоставляли в Краснодарское региональное отделение ФСС РФ. Разницей между фактической стоимостью изделия и выплаченной компенсацией участники группы распоряжались по своему усмотрению. Ущерб составил 3 427 211,99 руб.
Суд назначил фигурантам 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Александру Ларину как организатору — 3 года колонии общего режима. С осужденных солидарно в полном объеме взыскана сумма ущерба.
Ларин обжаловал приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оснований для его изменения не нашла. Приговор вступил в законную силу.