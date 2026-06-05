Следствие занялось протезами

В Краснодаре возбуждены уголовные дела после обращений людей с инвалидностью, пожаловавшихся на компанию, занимающуюся изготовлением протезов. Предприятие подозревают в выпуске некачественной продукции, которая оплачивалась из бюджета. Как рассказали «Ъ-Кубань» в местной организации инвалидов, проблема вскрылась, когда выяснилось, что некоторые люди не пользуются протезами, приобретенными за государственный счет, так как они им не подходят. По их данным, производство средств реабилитации было постановлено на поток: протезы изготавливались без слепков культи и без единой примерки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следователи в Краснодаре возбудили два уголовных дела о мошенничестве при изготовлении протезов для людей с инвалидностью. Поводом стали обращения двух жителей города с первой группой инвалидности. Они пожаловались на то, что получили протезы ненадлежащего качества. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Проверку сообщений граждан провела прокуратура Центрального округа Краснодара. По данным «Ъ-Кубань», речь идет о краснодарской компании с доходом свыше 400 млн руб. в год. Фирма заключала с людьми договоры на изготовление и поставку протезов. Оплата шла через электронные сертификаты из федерального бюджета. Стоимость каждого заказа превышала 1 млн руб.

Людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР) обеспечивает отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю (региональное отделение ОСФР) либо путем их закупки, либо путем выдачи электронного сертификата, которым протезы оплачиваются при их самостоятельном приобретении. При покупке зарезервированная в казначействе сумма направляется напрямую продавцу ТСР. Приобрести ТСР с использованием электронного сертификата можно у любого продавца, принимающего такой вид оплаты, в том числе и на маркетплейсе «Озон».

«Протезно-ортопедические изделия поставлялись организацией ненадлежащего качества, так как их параметры не соответствовали описанию в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида. Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган, по результатам их рассмотрения в отношении директора фирмы возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)»,— сообщает надзорное ведомство.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают других пострадавших от действий организации.

«Ъ-Кубань» не смог получить комментарий по ситуации и по поводу претензий со стороны правоохранительных органов — звонки остались без ответа. Редакция смогла дозвониться только на номер горячей линии, однако там отказались давать какие-либо комментарии по данному вопросу. В ответ на запрос «Ъ-Кубань» о распространенности на Кубани случаев получения инвалидами некачественных технических средств реабилитации, в региональном отделении ОСФР ответили, что таких жалоб к ним не поступало. В ведомстве уточнили, что с начала года в регионе с помощью электронных сертификатов было приобретено 1,7 млн ТСР, в том числе 22 тыс. протезно-ортопедических изделий.

Как выяснилось, жалобы в основном поступают не в государственные органы, фонды или полицейские участки, а в общественные организации, объединяющие людей с ограниченными возможностями.

Руководитель краевого отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Опора» и депутат гордумы Краснодара Алексей Егоров рассказал «Ъ-Кубань», что ведет постоянный мониторинг соблюдения прав инвалидов при их обеспечении ТСР и в какой-то момент организация выяснила, что ряд краснодарцев, получивших протезы по электронным сертификатам, не пользуются ими. «Опора» стала разбираться в причинах и пришла к выводу, что эти протезы им просто не подходят.

«Из беседы с получателями ТСР стало понятно, что изделия изготавливались одной и той же организацией, без снятия индивидуальных мерок, слепков с культи, без единой примерки, без какого-либо обучения пользованию изделием. Сотрудники протезного предприятия приходили в больничную палату к пациентам, только что перенесшим операцию по ампутации конечностей, и, пользуясь нестабильным самочувствием, растерянностью, неосведомленностью и подавленностью людей, навязывали им заключение договоров на оказание услуг, в том числе по изготовлению протезов.

Медико-технической комиссией (МТК) предприятия (к слову сказать, в ее составе не было медиков), как нам кажется, намеренно составлялись акты с рекомендациями по обеспечению граждан протезами, комплектация которых нужна не пациенту, а производителю (что подороже или из имеющихся в наличии комплектующих).

Однако при этом изготавливались изделия, которые по факту не соответствовали ни индивидуальной программе реабилитации инвалида, ни его индивидуальным реабилитационным потребностям»,— говорит Алексей Егоров.

Он также рассказал о случаях, когда инвалидов протезировали на дому без подготовки. При таком подходе протезы получали даже те, кому они на момент выдачи не были показаны по состоянию здоровья и даже могли нанести больше вреда, чем пользы, поясняет он.

При осмотре протезов, оплаченных средствами электронных сертификатов, в ряде случаев выяснялось, что их цена была значительно завышена, а качество не отвечало требованиям госстандартов, рассказывает Алексей Егоров.

По его словам, подобные факты были выявлены в разных муниципальных образованиях края, о чем «Опора» проинформировала прокуратуру. Также, по информации господина Егорова, подобная практика встречается и в других регионах РФ. Со ссылкой на данные сайта фирмы, к которой возникли претензии у кубанских правоохранителей, он отметил, что эта компания осуществляет мобильное протезирование на дому не только в Краснодарском крае, но также в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Челябинской областях, Пермском и Ставропольском краях.

Михаил Волкодав