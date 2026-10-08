ЕВРАЗ подтвердил высокий ESG-рейтинг на уровне AA
08.10.2026, 13:37
Рейтинговое агентство RAEX подтвердило ESG-рейтинг корпорации ЕВРАЗ на уровне AA, присвоив компании 79,17 балла из 100 возможных. Эксперты оценили систему управления экологическими, социальными и управленческими рисками как находящуюся на очень высоком уровне.
В экологическом направлении агентство отметило эффективные подходы к управлению хвостохранилищами и снижению угроз для биоразнообразия. В 2025 году ЕВРАЗ направил свыше 100 млн руб. на сохранение флоры и фауны, а также высадил более 1,23 млн деревьев в рамках лесовосстановительных проектов. Общий объем вложений в природоохранные мероприятия по федеральному проекту «Чистый воздух» превысил 26 млрд руб.
Социальный блок получил высокую оценку за прозрачность условий труда и соблюдение принципов инклюзивности. Компания реализует программы поддержки сотрудников, включая Школа женского лидерства и центр поддержки материнства «Василиса». В 2025 году расходы на социальные нужды персонала в Сибири, на Урале и в Тульской области составили 3,1 млрд руб.
В сфере корпоративного управления эксперты зафиксировали высокий уровень контроля за деловой этикой, защитой персональных данных и кибербезопасностью. Аналитики подчеркнули позитивную динамику в раскрытии информации и реализации комплексных инициатив в экологическом и социальном направлениях.