ЕВРАЗ подтвердил высокий ESG-рейтинг на уровне AA

В экологическом направлении агентство отметило эффективные подходы к управлению хвостохранилищами и снижению угроз для биоразнообразия. В 2025 году ЕВРАЗ направил свыше 100 млн руб. на сохранение флоры и фауны, а также высадил более 1,23 млн деревьев в рамках лесовосстановительных проектов. Общий объем вложений в природоохранные мероприятия по федеральному проекту «Чистый воздух» превысил 26 млрд руб.