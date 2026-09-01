WirtschaftsWoche: руководство Volkswagen обсуждает закрытие четырех заводов

На предстоящем заседании наблюдательного совета Volkswagen, который состоится 4 сентября, будет обсуждаться вопрос закрытия четырех немецких заводов производителя. Об этом со ссылкой на внутренний документ, составленный к этому заседанию, сообщает немецкое издание WirtschaftsWoche.

Исходя из этого документа, первыми в 2031 году планируется остановить заводы в Эмдене, где собирают Volkswagen ID.4 и ID.7, и Цвиккау — самый крупный центр производства электромобилей компании в Германии. Он производит Volkswagen ID.3, ID.5, Audi Q4 e-tron и Cupra Born. За ними последуют завод в Ганновере в 2032 году, производящий микроавтобусы, и в 2034 году в Неккарзульме, где находится крупная производственная площадка Audi. Издание называет эту процедуру «беспрецедентной реструктуризацией».

Накануне в ходе визита на завод Volkswagen в Ганновере финансовый директор Арно Антлиц заявил, что компания будет делать все возможное для сохранения рабочих мест, но, по его словам, которые приводит Reuters, у четырех заводов «нет экономически обоснованных перспектив для продолжения производства» после того, как в начале 2030-х завершится жизненный цикл выпускаемых там сейчас моделей.

В последние годы VW сталкивается с проблемами, в частности, из-за замедления спроса, сложностей с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских корпораций. В июне текущего года стало известно, что генеральный директор VW Оливер Блуме планирует в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тыс. сотрудников. Ранее сообщалось, что компания рассматривает возможность передачи части заводов китайским автопроизводителям или размещения на них производства вооружений.

Алена Миклашевская