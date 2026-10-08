Жителя Кизильского округа будут судить за гибель ребенка в аварии

По версии следствия, днем 31 июля 2026 года 84-летний водитель ВАЗ-21070 выехал на встречную полосу и сбил двухлетнего мальчика, который сидел на полосе движения ближе к обочине. Ребенок погиб на месте, а водитель скрылся.