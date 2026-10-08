Жителя Кизильского округа будут судить за гибель ребенка в аварии
08.10.2026, 13:12
Прокуратура Кизильского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель ребенка (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, днем 31 июля 2026 года 84-летний водитель ВАЗ-21070 выехал на встречную полосу и сбил двухлетнего мальчика, который сидел на полосе движения ближе к обочине. Ребенок погиб на месте, а водитель скрылся.
Автомобиль фигуранта арестован. Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд для рассмотрения по существу.