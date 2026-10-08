Визовые центры Кипра в шести российских городах приостановили прием заявлений
08.10.2026, 13:05
Визовые центры Кипра временно прекратили прием заявлений в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Причиной стали технические проблемы, сообщили в BLS International (занимается приемом и обработкой визовых документов).
«Принимаются меры для скорейшего устранения проблем... Заявители, у которых есть активные записи в BLS, будут приняты на основании старой записи, когда услуга возобновится»,— рассказали в пресс-службе.
Когда прием документов возобновится, пока неизвестно. В компании уточнили, что визовые центры в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге продолжают работать в обычном режиме.
Визовые центры Кипра приостанавливали прием документов россиян 15 июня из-за прекращения действия договора посольства с BLS International. Заявки можно было подавать только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Центры возобновили работу в июле.