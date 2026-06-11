Посольство Кипра объявило о прекращении работы визовых центров в России

Подача заявлений на получение виз для въезда на Кипр с 15 июня будет доступна только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International истечет 13 июня, поэтому заявления в ее визовых центрах больше принимать не будут.

Как сообщило посольство Кипра в Москве, заявители, которые успели подать документы в визовых центрах BLS International до 11 июня включительно, должны забирать готовые паспорта там же. В посольстве уточнили, что в ближайшее время планируется заключить договор с новым внешним поставщиком услуг.

Визовые заявления в консульском отделе посольства принимаются только при личной подаче. Каждый заявитель должен предоставить полный комплект документов. Подать документы необходимо не позднее чем за 15 дней до даты поездки.