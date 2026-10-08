В Германии подсчитали расходы на помощь Украине
08.10.2026, 13:05
Кильский институт мировой экономики (IfW Kiel) опубликовал собственные подсчеты того, куда именно были направлены средства, выделенные, по заявлению руководства ФРГ, на поддержку Украины. Авторы отчета ссылаются на августовское заявление немецких властей, согласно которому Германия направила на поддержку Украины €100 млрд. Однако, по мнению IfW Kiel, как помощь Украине в полной мере можно рассматривать только €41,7 млрд из этой суммы. «Сумма €100 млрд вводит в заблуждение и неверно определяется как "двусторонняя помощь Украине"»,— заявил глава программы «Трекер помощи Украине» в IfW Kiel Кристоф Требеш.
По собственным подсчетам IfW Kiel, из заявленных €100 млрд €41,7 млрд были направлены Украине, еще €35,9 млрд были потрачены в самой Германии, а оставшиеся €22 млрд были только обещаны. В случае с потраченной в Германии суммой речь идет о деньгах, направленных на пособия украинским беженцам в стране, финансовую помощь местным властям на устройство убежищ для них, а также на гарантии немецким компаниям, работающим на Украине.
По оценке IfW Kiel, помощь на военные цели также оказалась меньшей, чем заявляли власти Германии. Они сообщали, что на эти цели направлено €57,6 млрд из €100 млрд. Однако, по подсчетам исследователей, общая сумма уже направленной Украине и обещанной помощи составляет €56,3 млрд, причем €22 млрд приходится на помощь, которая пока только была обещана.