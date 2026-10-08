В Германии подсчитали расходы на помощь Украине

По собственным подсчетам IfW Kiel, из заявленных €100 млрд €41,7 млрд были направлены Украине, еще €35,9 млрд были потрачены в самой Германии, а оставшиеся €22 млрд были только обещаны. В случае с потраченной в Германии суммой речь идет о деньгах, направленных на пособия украинским беженцам в стране, финансовую помощь местным властям на устройство убежищ для них, а также на гарантии немецким компаниям, работающим на Украине.