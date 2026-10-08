Суд закрыл заседание по делу экс-пресс-секретаря петербургской полиции Степченко
08.10.2026, 12:42
Московский районный суд Санкт-Петербурга закрыл заседание по уголовному делу бывшего пресс-секретаря ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслава Степченко, администратора «Конкретно.ру» Александра Семенова и экс-сотрудника телеканалов «78» и «Санкт-Петербург» Сергея Иванова.
С соответствующим ходатайством обратилась защита господина Степченко, аргументировав это тем, что в материалах дела содержатся данные об оперативных сводках для служебного пользования. Адвокат господина Семенова поддержала прошение. При этом господин Иванов выступил против удаления журналистов из зала.
Вячеслава Степченко обвиняют в превышении полномочий из личной заинтересованности, незаконном обороте персональных данных и получении взятки в особо крупном размере. Александру Семенову вменяют дачу взятки и незаконный оборот персональных данных, Сергею Иванову — только незаконный оборот. По версии следствия, с ноября 2022-го по июль 2025 года бывший пресс-секретарь полиции получал деньги за оперативную информацию — всего не менее 660 тыс. рублей. Сам он во время слушания по избранию меры пресечения (находится под домашним арестом) свою вину признал.