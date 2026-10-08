«Балтийский лизинг» — в лидерах рэнкинга ESG-прозрачности «Эксперт РА»
Компания заняла второе место в своей отрасли
08.10.2026, 14:29
«Балтийский лизинг» вновь стал одним из лидеров рэнкинга ESG-прозрачности «Эксперт РА» за 2026 год и улучшил результат прошлого года, поднявшись на второе место среди лизинговых компаний.
Среди трех представленных в рэнкинге участников отрасли «Балтийский лизинг» продемонстрировал наибольший прирост итогового балла — 97% как в абсолютном, так и в относительном выражении. Показатель практически удвоился и достиг 0,67 против 0,34 в 2025 году, когда компания занимала третье место.
«Бронза» отраслевого рэнкинга досталась компании «Европлан», первую позицию сохранила за собой ГТЛК. Новый отчет был представлен на VI ежегодной конференции ESG-day «Эксперт РА», которая состоялась 7 октября в Москве.
«В последние годы мы системно развиваем внутренние бизнес-процессы, повышаем качество взаимодействия с сотрудниками и клиентами, укрепляем управленческую дисциплину, опираясь на принципы ESG. Эта работа привела к росту оценок в области социальной ответственности и корпоративного управления. Прозрачность начинается внутри компании — с понятных правил, качества данных и ответственности за результат. Новая, более высокая позиция в рэнкинге ESG-прозрачности — важный ориентир для нас, но конечная цель этой работы — долгосрочное доверие клиентов»,— отметила Ольга Миюсова, операционный директор компании «Балтийский лизинг».
Основными приоритетами «Балтийского лизинга» являются развитие долгосрочных партнерских отношений, внедрение инноваций и следование принципам устойчивого развития. Компания сохраняет лидерские позиции в отрасли (4-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по итогам 2025 года) и развивает бизнес в соответствии с международными принципами — учитывая влияние на природу, людей и общество. Это в том числе снижение негативного воздействия на окружающую среду, поддержка социальных, культурных и образовательных инициатив, благотворительность, а также сохранение высокого уровня прозрачности и доверия во всех процессах. Компания успешно финансирует проекты, связанные с использованием альтернативных источников энергии: переоборудование транспортных средств на газ и развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта.
«Долгосрочное лидерство в рэнкинге ESG-прозрачности — это результат слаженной командной работы, каждого подразделения и каждого филиала от Калининграда до Южно-Сахалинска. Ответственный бизнес начинается с коллектива, где каждый сотрудник чувствует свою особую миссию, которая измеряется не только цифрами, но и доверием со стороны клиентов и партнеров, а с другой стороны — ощущает поддержку коллег, которая формируется в условиях открытого и честного диалога. Очевидно, что ESG-трансформация становится базисом политэкономии будущего, и прозрачность в раскрытии информации служит ее фундаментом»,— подчеркнул первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.
ООО «Балтийский лизинг»