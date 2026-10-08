«Долгосрочное лидерство в рэнкинге ESG-прозрачности — это результат слаженной командной работы, каждого подразделения и каждого филиала от Калининграда до Южно-Сахалинска. Ответственный бизнес начинается с коллектива, где каждый сотрудник чувствует свою особую миссию, которая измеряется не только цифрами, но и доверием со стороны клиентов и партнеров, а с другой стороны — ощущает поддержку коллег, которая формируется в условиях открытого и честного диалога. Очевидно, что ESG-трансформация становится базисом политэкономии будущего, и прозрачность в раскрытии информации служит ее фундаментом»,— подчеркнул первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.