Волгоград начнет подавать тепло в дома с 12 октября
08.10.2026, 12:39
В Волгограде отопительный сезон начнется 12 октября. Врио главы города Шафран Тепшинов подписал распоряжение о запуске теплоносителя в жилые дома и социальные объекты, сообщили в пресс-службе администрации города.
До 16 октября коммунальные службы планируют подключить к системе центрального отопления все многоквартирные дома. Ранее, 1 октября, уже была начата подача тепла в учреждения социальной сферы.
Решение о досрочном включении оборудования принято из-за ожидаемого похолодания во второй половине месяца. Городские власти решили не ждать официального нормативного порога в пять дней со среднесуточной температурой ниже восьми градусов.
Управляющие компании и эксплуатирующие организации обязаны провести поэтапный запуск котельных и обеспечить бесперебойную подачу ресурса всем потребителям в установленные сроки.