Иностранцам в Новосибирской области запретили охоту и заготовку леса
08.10.2026, 12:35
Власти Новосибирской области расширили перечень видов деятельности, запрещенных в регионе для иностранцев. Список таких видов деятельности на 2027 год утвержден постановлением губернатора Андрея Травникова.
В документе указаны 10 видов деятельности. В аналогичном постановлении на 2026 год фигурировали семь. В число новых пунктов вошли, в частности, охота, лесозаготовки, сбор дикоросов, рыболовство.
Если согласно предыдущему постановлению иностранцам запрещалось заниматься деятельностью «прочего сухопутного пассажирского транспорта» и «автомобильного грузового транспорта», то на этот раз ограничение введено на «деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем».
Запрет касается граждан зарубежных государств, которые работают в России на основании патентов. Он не относится к гражданам стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия).