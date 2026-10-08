Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Сибирь

Иностранцам в Новосибирской области запретили охоту и заготовку леса

08.10.2026, 12:35
Власти Новосибирской области расширили перечень видов деятельности, запрещенных в регионе для иностранцев. Список таких видов деятельности на 2027 год утвержден постановлением губернатора Андрея Травникова.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Купить фото
В документе указаны 10 видов деятельности. В аналогичном постановлении на 2026 год фигурировали семь. В число новых пунктов вошли, в частности, охота, лесозаготовки, сбор дикоросов, рыболовство.
Если согласно предыдущему постановлению иностранцам запрещалось заниматься деятельностью «прочего сухопутного пассажирского транспорта» и «автомобильного грузового транспорта», то на этот раз ограничение введено на «деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем».
Запрет касается граждан зарубежных государств, которые работают в России на основании патентов. Он не относится к гражданам стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия).

Валерий Лавский