Иностранцам в Новосибирской области запретили охоту и заготовку леса

Если согласно предыдущему постановлению иностранцам запрещалось заниматься деятельностью «прочего сухопутного пассажирского транспорта» и «автомобильного грузового транспорта», то на этот раз ограничение введено на «деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем».