В Сириусе открыли пляжи после проверок воды и воздуха

По информации Роспотребнадзора, пробы морской воды, отобранные у побережья Сириуса, соответствуют гигиеническим нормативам, следы нефтяных углеводородов не обнаружены. По данным мониторинга атмосферного воздуха, концентрации загрязняющих веществ кратно ниже предельно допустимых и не представляют угрозы для здоровья.