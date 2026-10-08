В Сириусе открыли пляжи после проверок воды и воздуха
08.10.2026, 12:28
На федеральной территории «Сириус» открыли пляжи. Об этом сообщил глава ФТ Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале.
По информации Роспотребнадзора, пробы морской воды, отобранные у побережья Сириуса, соответствуют гигиеническим нормативам, следы нефтяных углеводородов не обнаружены. По данным мониторинга атмосферного воздуха, концентрации загрязняющих веществ кратно ниже предельно допустимых и не представляют угрозы для здоровья.
Мониторинг состояния воздуха, акватории и береговой линии продолжится совместно со специалистами профильных ведомств и служб.