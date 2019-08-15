«Эконива» начала строительство в Курской области молочного комплекса за 3 млрд рублей

Входящее в ГК «Эконива» ООО «Защитное» начало строительство в Солнцевском районе молочного комплекса стоимостью около 3 млрд руб., сообщила пресс-служба региональной администрации. Объект рассчитан на 3,3 тыс. коров и 3,6 тыс. голов молодняка, завоз поголовья должен начаться в апреле 2020 года. Мощность комплекса составит более 36 тыс. т молока в год. Кроме того, «Эконива» рассчитывает построить в Курской области еще два схожих объекта, что, по данным пресс-службы, позволит региону «практически в два раза увеличить производство молока относительно сегодняшнего уровня».

«Перед регионом стоит задача достичь к 2025 году показателя в объеме 353 тыс. т молока в хозяйствах всех категорий. Из них почти 100 тыс. т обеспечат новые предприятия "Эконивы"»,— отметил врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Господин Старовойт и президент ГК «Эконива» Штефанн Дюрр подписали соглашение, согласно которому в течение шести лет компания вложит в АПК региона 12 млрд руб.

Напомним, «Эконива» также купила местный агрохолдинг «Конек-горбунок», что привело к рекордному доходу экс-владельца актива и депутата облдумы Кирилла Сорокина.

Подробнее о планах компании по развитию в Курской области читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Эконива" ищет поддержки».

Александр Прытков