Хинштейн поручил найти резидентов для курской свободной экономзоны до конца года

Уже в 2026 году должны быть представлены первые соглашения с резидентами курской свободной экономической зоны (СЭЗ). Вопрос обсуждался на еженедельном совещании в правительстве региона 17 августа. Губернатор Курской области Александр Хинштейн поставил задачу максимально активизировать работу в этом направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Господин Хинштейн также отметил, что минимальный объем инвестиций для нового предприятия в СЭЗ должен составлять 1 млрд руб.

О том, что режим СЭЗ распространили на всю территорию Курской и Белгородской областей, «Ъ-Черноземье» сообщил в начале прошлой недели. До этого льготы действовали лишь на отдельных приграничных участках. Статус резидента СЭЗ доступен предпринимателям, намеренным реализовывать инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Приоритетными направлениями определены производство комбикормов, минеральных удобрений и бумажной продукции.

«Для нас это огромный стимул для появления нового бизнеса, инвесторов, а значит, это новые рабочие места, налоги и развитие региона! Благодарю коллег за поддержку! Это крайне важно для нашего региона»,— ранее прокомментировал решение правительства РФ Александр Хинштейн.

На совещании в облправительстве господин Хинштейн подчеркнул, что курские власти «очень много сил потратили на то, чтобы добиться этого решения», которое «носит беспрецедентный характер».

Курировать вопрос будет министр экономического развития Курской области Левон Осипов.

Денис Данилов