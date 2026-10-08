В Краснодарском крае 9 октября проверят системы оповещения
08.10.2026, 12:23
В Краснодарском крае 9 октября проведут проверку систем оповещения. Сирены включат с 10:40 до 12:00, сообщает оперативный штаб региона.
Звучание сирен — это предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Во время проверки перехватят сигналы теле- и радиовещания. Жителям необходимо включить телевизор на любой из 10 общероссийских каналов — «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр» — или настроить приемники проводного и эфирного вещания на «Радио России», чтобы прослушать специальное сообщение администрации Краснодарского края.
Во время комплексной проверки могут поступить сигналы оповещения о реальных угрозах ЧС. В связи с этим жителей просят обращать особое внимание на тексты SMS-сообщений и push-уведомлений приложения «МЧС России», публикаций Оперативного штаба Краснодарского края и администраций муниципалитетов, а также на содержание сообщений сиренно-речевых устройств.