В Краснодарском крае 9 октября проверят системы оповещения

Во время комплексной проверки могут поступить сигналы оповещения о реальных угрозах ЧС. В связи с этим жителей просят обращать особое внимание на тексты SMS-сообщений и push-уведомлений приложения «МЧС России», публикаций Оперативного штаба Краснодарского края и администраций муниципалитетов, а также на содержание сообщений сиренно-речевых устройств.