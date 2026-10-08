В Астрахани задержали мигранта с документами несуществующего человека
08.10.2026, 11:54
В Кировском районе Астрахани полиция задержала мигранта, который выдавал себя за несуществующего человека. Возбуждено уголовное дело о покупке поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ), сообщили в региональном УМВД России.
По оперативным данным, иностранец предъявил правоохранителям свидетельство на возвращение — документ, который выдает дипломатическое учреждение в случае утраты паспорта за рубежом. Проверка по базе данных показала, что человека с такими инициалами нет. В отделе полиции личность задержанного установили по отпечаткам пальцев.
Выяснилось, что 47-летний иностранец находится в РФ незаконно. Документ он приобрел за 5 тыс. руб. в другом регионе у неизвестного лица. За нарушение правил пребывания фигуранта оштрафовали по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и отправили в центр временного содержания мигрантов. Принимающую сторону также привлекли к административной ответственности за сдачу мигранту жилья.