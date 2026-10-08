В Астрахани задержали мигранта с документами несуществующего человека

Выяснилось, что 47-летний иностранец находится в РФ незаконно. Документ он приобрел за 5 тыс. руб. в другом регионе у неизвестного лица. За нарушение правил пребывания фигуранта оштрафовали по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и отправили в центр временного содержания мигрантов. Принимающую сторону также привлекли к административной ответственности за сдачу мигранту жилья.