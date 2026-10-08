Песков: Путину не пришлось давать поручения по горевшему в Черном море танкеру
Песков: Минтранс оперативно принял меры после атаки БЭК на танкер возле Сочи
08.10.2026, 11:28
Российский Минтранс очень оперативно отреагировал на ситуацию с танкером «Афрамакс Рио», который загорелся после атаки безэкипажных катеров у берегов Сочи. Были приняты эффективные меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее он сообщил, что Владимир Путин получил доклады по произошедшему.
«Не было необходимости давать поручения (президенту) ... потому что очень оперативно (отреагировал) Минтранс», — сказал господин Песков.
Он добавил, что «сейчас танкер буксируется дальше», экологических последствий не было допущено. «Что называется, отделались малой кровью», — подытожил представитель Кремля.