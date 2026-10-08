Сыну бывшего президента Киргизии дали четыре года за организацию беспорядков
08.10.2026, 11:29
Лидера Социал-демократической партии (СДПК), сына бывшего президента Киргизии Кадырбека Атамбаева признали виновным в организации массовых беспорядков и попытке захвата власти. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к четырем годам тюрьмы.
Еще один лидер СДПК Темирлан Султанбеков также признан виновным по делу о насильственном захвате власти. Ему суд назначил семь лет колонии. У обоих осужденных суд постановил конфисковать имущество, передает ТАСС.
Задержания прошли в ноябре 2025 года. Атамбаев-младший отрицал вину и сообщал, что дело против него было переквалифицировано с «призывов к массовым беспорядкам» на «попытку насильственного свержения власти». По словам политика, основанием стали его посты в соцсетях о повышении цен на продукты и проблемах в энергетике.