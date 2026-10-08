Сыну бывшего президента Киргизии дали четыре года за организацию беспорядков

Задержания прошли в ноябре 2025 года. Атамбаев-младший отрицал вину и сообщал, что дело против него было переквалифицировано с «призывов к массовым беспорядкам» на «попытку насильственного свержения власти». По словам политика, основанием стали его посты в соцсетях о повышении цен на продукты и проблемах в энергетике.