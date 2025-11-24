Киргизские протесты пресекли до их начала

За неделю до досрочных парламентских выборов в Киргизии прошли массовые задержания оппозиционеров, связанных с экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. В их числе — сын бывшего лидера страны Кадырбек Атамбаев. Задержанных подозревают в подготовке к организации массовых митингов по итогам выборов, а также планировании захвата административных зданий, телеканалов и объектов силовых структур. Сами подозреваемые отрицают свою вину и заявляют о политическом преследовании со стороны властей.

Первые сообщения о задержании оппозиционных политиков и журналистов начали поступать 22 ноября. Тогда МВД Киргизии заявило о задержании «деструктивной группы» из десяти человек, намеревавшейся организовать массовые акции протеста по итогам парламентских выборов. По данным силовиков, в планах подозреваемых «были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур».

Одного из задержанных, лидера оппозиционной партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова, обвинили в призывах к свержению власти и возбудили против него уголовное дело по соответствующей статье. В квартирах у задержанных прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, $150 тыс. наличными, бумаги с планами по организации беспорядков и документы, подтверждающие их финансирование.

Также стало известно о допросе сына экс-президента Киргизии и основателя партии «Социал-демократы» Кадырбека Атамбаева и бывшей первой леди страны Раисы Атамбаевой.

24 ноября МВД сообщило о задержании Кадырбека Атамбаева и обнародовало ряд фамилий взятых под стражу оппозиционеров. Среди них помимо господина Султанбекова оказались бывший начальник службы госохраны Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Дамир Мусакеев и экс-депутаты парламента Шайлобек Атазов и Кубанычбек Кадыров. Местные СМИ также сообщали об обысках и допросах бывших журналистов и политических деятелей, которые, по версии следствия, были причастны к планированию беспорядков.

Никто из подозреваемых не признал своей вины, а Кыял Султанбекова, мать задержанного лидера оппозиции, записала видеообращение, в котором обвинила власти страны в «грязных играх» перед выборами. По ее словам, задержанные даже не знали друг друга, а сообщения МВД о найденных деньгах и оружии не соответствуют действительности. «Власти же сами говорили, что перед выборами начнутся грязные игры. Именно так все и оказалось»,— заявила она в видеообращении.

В СМИ были также опубликованы два письма Кадырбека Атамбаева, написанных им от руки в изоляторе. Они были датированы 22 и 23 ноября. В них политик сообщал об угрозах силовиков в ходе обыска применить к нему пытки, если тот продолжит настаивать на присутствии адвоката. Кроме того, Атамбаев-младший отрицал все обвинения в свой адрес и сообщал, что дело против него было переквалифицировано с «призывов к массовым беспорядкам» на «попытку насильственного свержения власти». По словам политика, основанием стали его посты в соцсетях о повышении цен на продукты и проблемах в энергетике. «Это доведенная до абсурда суть обвинений»,— пишет Кадырбек Атамбаев.

Задержания оппозиционеров прошли за неделю до досрочных выборов в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии 30 ноября, по итогам которых ожидается существенное усиление позиций действующего президента Садыра Жапарова и ослабление роли политических партий в стране.

При этом, несмотря на политический вес и медийную известность Кадырбека Атамбаева и Темирлана Султанбекова, у их сторонников не было шансов сформировать широкое представительство оппозиции по итогам голосования. Причина — в изменении самой системы распределения мест в парламенте.

Если раньше выборы в парламент Киргизии проходили по смешанной схеме (часть депутатов избиралась по партийным спискам, часть — по одномандатным округам), то теперь все 90 мест в парламенте будут распределяться по мажоритарному принципу. Такая норма была введена после конституционной реформы страны, и ее применение было одним из обоснований проведения досрочных выборов в стране.

О решении провести досрочное голосование стало известно 30 сентября после самороспуска парламента. До этого выборы должны были пройти в 2026 году (на этот же год запланированы и выборы президента), желание развести эти два события также было названо одним из катализаторов самороспуска. Согласно новой схеме, 36 избирательных округов будут сгруппированы до 30, в каждом из которых будут избираться по три депутата, как минимум одним из победителей должна стать женщина. По мнению экспертов, при такой схеме кандидатам без административного ресурса будет сложнее победить на региональном уровне, за счет чего в парламенте будут преобладать лояльные действующему руководству силы.

