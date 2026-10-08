Стоимость сливочного масла в Сочи выросла на 3,9%
08.10.2026, 11:25
За три месяца, с 6 июля по 5 октября 2026 года, цена сливочного масла в Сочи выросла с 1306,03 до 1356,45 руб. за кг, или на 3,9%. В Туапсе цена снизилась с 1155,88 до 1090,42 руб. за кг, или на 5,7%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.
В Сочи цена молока пастеризованного снизилась с 108,71 до 106,67 руб. за литр (1,9%), ультрапастеризованного — с 155,02 до 146,86 руб. (5,3%). Сметана подорожала с 411,57 до 429,89 руб. за кг (+4,4%), кефир — с 114,17 до 115,25 руб. (+0,9%), творог — с 447,85 до 477,81 руб. (+6,7%). Цена сыров твердых и мягких выросла с 1082,10 до 1089,48 руб. за кг (+0,7%).
В Туапсе цена молока пастеризованного выросла с 93,04 до 95,92 руб. за литр (+3,1%), ультрапастеризованного — снизилась с 123,91 до 120,91 руб. (2,4%). Сметана подорожала с 387,76 до 389,86 руб. за кг (+0,5%). Цена кефира снизилась с 107,28 до 104,66 руб. (2,4%), творога — с 507,17 до 499,34 руб. (1,5%), сыров — с 993,67 до 987,08 руб. за кг (0,7%).