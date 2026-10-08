Стоимость сливочного масла в Сочи выросла на 3,9%

За три месяца, с 6 июля по 5 октября 2026 года, цена сливочного масла в Сочи выросла с 1306,03 до 1356,45 руб. за кг, или на 3,9%. В Туапсе цена снизилась с 1155,88 до 1090,42 руб. за кг, или на 5,7%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.