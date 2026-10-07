Пашинян: Армения может аннулировать соглашение с Россией по ж/д, но не хочет
Правительство Армении может аннулировать соглашение с Россией о концессионном управлении армянскими железными дорогами. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу Infocom.
Никол Пашинян
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Правительство обладает инструментарием, более того — обоснованием для аннулирования концессионного соглашения (с Россией.— “Ъ”). Когда настанет время, мы об этом скажем,— сказал господин Пашинян (цитата по «Интерфаксу»). Если сегодня мы примем политическое решение об аннулировании концессионного соглашения, то правовые основы для этого есть».
При этом армянский премьер добавил, что не намерен использовать «язык ультиматумов» по железнодорожному вопросу. Он предложил, чтобы Россия передала право на концессию третьей стране, которая будет приемлема и для российской, и для армянской сторон.
Железные дороги в Армении — это юридически собственность правительства республики, но она передана в управление Южно-Кавказской железной дороге («дочка» РЖД). Управление происходит по концессионному договору, который заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет. В начале марта армянский премьер заявил об обсуждениях с Россией передачи управления ж/д другой стране, например — Казахстану, ОАЭ или Катару. Российский Минтранс отмечал, что никаких обсуждений насчет передачи концессии не ведется.
Подробнее — в материале «Ъ» «Армения переходит дорогу РЖД».
По словам Николая Пашиняна, проблема для Армении заключается не только в национальности оператора: действующая концессия, как он утверждает, мешает включению страны в международную транспортную сеть, поскольку значительная часть потенциальных пользователей выбирает маршруты в обход Армении. Поэтому обсуждение передачи управления третьей стороне связано с попыткой изменить доступность армянской железнодорожной сети для транзита, а не просто заменить одну управляющую компанию другой.
Передача концессии потребовала бы от нового участника не менее $250 млн на выкуп прав и компенсации. По предварительной оценке, в апреле 2026 года ему также пришлось бы ежегодно тратить около $40 млн на эксплуатацию и вложить примерно $640 млн в восстановление нескольких участков, включая линии Иджеван—Ванадзор—Фиолетово и приграничные направления.
У российской стороны есть собственные аргументы в пользу сохранения нынешней модели: по данным российского МИДа, с 2008 года в армянские железные дороги вложили около 30 млрд руб., в бюджет Армении перечислили примерно 15 млрд руб., а в Южно-Кавказской железной дороге работают 2,5 тыс. человек. Сергей Шойгу, в свою очередь, предупреждал, что непродуманная замена оператора может нарушить уже выстроенную систему управления.