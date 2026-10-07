Пашинян: Армения может аннулировать соглашение с Россией по ж/д, но не хочет

Правительство Армении может аннулировать соглашение с Россией о концессионном управлении армянскими железными дорогами. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу Infocom.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Правительство обладает инструментарием, более того — обоснованием для аннулирования концессионного соглашения (с Россией.— “Ъ”). Когда настанет время, мы об этом скажем,— сказал господин Пашинян (цитата по «Интерфаксу»). Если сегодня мы примем политическое решение об аннулировании концессионного соглашения, то правовые основы для этого есть».

При этом армянский премьер добавил, что не намерен использовать «язык ультиматумов» по железнодорожному вопросу. Он предложил, чтобы Россия передала право на концессию третьей стране, которая будет приемлема и для российской, и для армянской сторон.

Железные дороги в Армении — это юридически собственность правительства республики, но она передана в управление Южно-Кавказской железной дороге («дочка» РЖД). Управление происходит по концессионному договору, который заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет. В начале марта армянский премьер заявил об обсуждениях с Россией передачи управления ж/д другой стране, например — Казахстану, ОАЭ или Катару. Российский Минтранс отмечал, что никаких обсуждений насчет передачи концессии не ведется.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения переходит дорогу РЖД».