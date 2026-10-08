На Кубани аннулировали около 1,4 тысячи деклараций на зерно

С начала 2026 года по состоянию на 1 октября Южное межрегиональное управление Россельхознадзора аннулировало в Краснодарском крае почти 1,4 тыс. деклараций на зерновые культуры общим объемом более 6 млн тонн. Об этом сообщили в ведомстве.