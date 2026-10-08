На Кубани аннулировали около 1,4 тысячи деклараций на зерно
08.10.2026, 10:49
С начала 2026 года по состоянию на 1 октября Южное межрегиональное управление Россельхознадзора аннулировало в Краснодарском крае почти 1,4 тыс. деклараций на зерновые культуры общим объемом более 6 млн тонн. Об этом сообщили в ведомстве.
Нарушения выявили по итогам контрольных мероприятий без взаимодействия с поднадзорными лицами в ходе анализа данных ФГИС «Сатурн» и реестра Росаккредитации. Причины аннулирования: неполный перечень лабораторных исследований, некорректные методики и отсутствие данных о проверках на остатки пестицидов.
В Кущевском районе глава КФХ Ярмамедов М.Ю. задекларировал 500 тонн пшеницы без испытаний на показатели безопасности. В Брюховецком районе глава КФХ Помазан В.И. оформил декларации на ячмень без проверки на микотоксины, зараженность болезнями и остатки пестицидов. Аналогичные нарушения выявлены в Крыловском районе — глава КФХ Аникова Р.М. оформила документы без обязательных лабораторных исследований.
По всем фактам декларации признаны недействительными, нарушителям выданы предостережения.