В Сочи работают 47 АЗС, АИ-95 есть на 32 станциях
08.10.2026, 10:30
По состоянию на 09:00 8 октября в Сочи функционируют 47 автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
По данным топливных операторов, АИ-100 представлен на 8 станциях, АИ-95 — на 32, АИ-92 — на 31, дизельное топливо — на 35, СУГ — на 11.
Актуальную информацию о наличии топлива жители и гости Сочи могут узнать на официальных сайтах и в приложениях «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».