Режим опасности БПЛА введен по всему УрФО
08.10.2026, 10:24
В Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) объявлен режим беспилотной опасности. Об этом в своих социальных сетях сообщили губернаторы регионов.
На территориях регионов запрещено снимать дроны и работу ПВО, распространять информацию об их работе, трогать обломки. Обо всех подозрительных объектах необходимо сообщить по номеру 112.
В данный момент опасность атаки БПЛА объявлена во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО) — в том числе в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В последний раз режим во всех регионах вводился 30 сентября.