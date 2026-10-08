Режим опасности БПЛА введен по всему УрФО

В данный момент опасность атаки БПЛА объявлена во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО) — в том числе в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В последний раз режим во всех регионах вводился 30 сентября.